Stand: 21.05.2019 06:11 Uhr

BelugaXL landet zum ersten Mal in Hamburg

Das Transportflugzeug BelugaXL wird heute zum ersten Mal am Airbus-Standort Hamburg landen. Das Nachfolgemodell der BelugaST befinde sich gerade in der Typenzulassung und komme für erste Abfertigungstests nach Hamburg, teilte der Flugzeughersteller mit. Die Maschine wird am Nachmittag gegen 16 Uhr auf dem Airbus-Gelände in Finkenwerder erwartet. Seinen Jungfernflug hatte das Transportflugzeug bereits im Juli 2018 hinter sich gebracht.

Für Transport großer Flugzeugteile

Mit seinen Belugas transportiert Airbus große Flugzeugteile wie Flügel oder Rümpfe. Die BelugaXL ist laut Airbus 63,1 Meter lang, 18,9 Meter hoch, hat einen Rumpfdurchmesser von 8,8 Metern und kann eine maximale Nutzlast von 51 Tonnen befördern.

So sieht die neue Beluga XL von Airbus aus



















