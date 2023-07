Beim Sammeltaxi Moia in Hamburg drohen Warnstreiks Stand: 12.07.2023 09:18 Uhr Rund 300 goldgelb-schwarze Sammeltaxis des Anbieters Moia sind täglich in Hamburg unterwegs. Nun drohen bei dem Tochterunternehmen des VW-Konzerns aber Warnstreiks, denn es gibt Streit ums Geld.

Beweg was für Hamburg! Unter diesem Slogan wirbt Moia auf den vollelektrischen Sammeltaxis und im Internet um neue Fahrerinnen und Fahrer. Im Durchschnitt verdienen die 2.700 Euro monatlich, heißt es in den Anzeigen. Laut Gewerkschaft IG Metall erhalten die Frauen und Männer am Steuer einen Stundenlohn von 13 Euro - nur wenig mehr als der gesetzliche Mindestlohn. Und innerhalb des Volkswagenkonzerns werden bei Moia die geringsten Gehälter bezahlt.

Protestaktion auf Moia-Betriebsversammlung

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten in Hamburg 5,2 Prozent mehr - und außerdem eine Inflationsausgleichsprämie. Laut IG Metall lehnt die Unternehmensführung ein konkretes Angebot allerdings ab. Bei Moia war bislang niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Am Rande einer Betriebsversammlung am Dienstag gab es bereits eine kurze Protestaktion, so Thilo Reusch, Verhandlungsführer der IG Metall. Sollte Moia bis Ende August kein vernünftiges Angebot vorlegen, ist laut Gewerkschaft mit Warnstreiks zu rechnen.

