Stand: 06.11.2019 13:40 Uhr

Behörde: Strafanzeige gegen Tierversuchsleiter

Neue Vorwürfe gegen ein Tierversuchslabor: Nach einem TV-Bericht hat die Hamburger Gesundheitsbehörde am Mittwoch Strafanzeige gegen den Leiter des "Laboratory of Pharmacology and Toxicology" (LPT) mit Sitz in Hamburg-Neugraben gestellt. Auch die Grünen-Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft, Christiane Blömeke, erstattete Anzeige.

Studienergebnisse verändert?

Anlass dafür ist die Berichterstattung des Magazins "FAKT", das am Dienstagabend im Ersten lief. In der Sendung hatte eine ehemalige Mitarbeiterin des Tierversuchslabors berichtet, dass sie angewiesen wurde, Tierversuchswerte in Tabellen zu manipulieren. Sie musste laut "FAKT" Zahlen verändern, wenn die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprachen.

Sollten sich diese Vorwürfe bewahrheiten, würde das sämtliche Studien des Betreibers infrage stellen, sagte Blöemeke. Weiter befürchtet sie, dass so Wirkstoffe auf den Markt gekommen seien, obwohl sie negative Ergebnisse im Tierversuch gezeigt haben. Es könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass billigend in Kauf genommen wurde, Menschen zu schaden, so Blömeke. Damit stehe die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit des Labors infrage.

Strafanzeigen auch aus Niedersachsen

Gegen die Firma LPT aus Neugraben liegen bereits mehrere Straftanzeigen aus Niedersachsen vor. Anlass dafür waren Misstände in dem von LPT betriebenen Tierversuchslabor in Mienenbüttel, die eine Tierschutzrechtsorganisation aufgedeckt hatte. Erst vor zweieinhalb Wochen hatten 7.000 Menschen gegen die Tierversuche in dem Labor. Heimlich gefilmtes Videomaterial hatte zuvor für große Diskussionen und Empörung gesorgt. Tierschützer fordern seit Jahren, den Betrieb stillzulegen.

