Bauarbeiter bei Arbeitsunfall in Hamburg schwer verletzt

Schwerer Arbeitsunfall in Hamburg: Ein Bauarbeiter ist am Sonnabendmittag in der Schnackenburgallee in Bahrfenfeld von einem Gerüst gestürzt. Er fiel vier Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer am Kopf. Die Feuerwehr brachte den 45-Jährigen ins Krankenhaus. Der Unfall passierte auf dem Gelände einer Fabrik für Dönerfleisch. Wie es dazu kommen konnte, ermitteln nun Polizei und das Amt für Arbeitsschutz.

