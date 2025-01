Bauarbeiten für Fußgängertunnel zur U5 in Bramfeld beginnen Stand: 03.01.2025 12:20 Uhr Die Bramfelder Chaussee wird zwei Jahre lang eingeengt. Im Zentrum des Stadtteils Bramfeld beginnt der Bau eines Fußgängertunnels zur künftigen Hamburger U-Bahn-Linie 5.

Ein Tunnel zum Tunnel - der entsteht ab Montag am Bramfelder Dorfplatz. Durch den Fußgängertunnel unter der Bramfelder Chaussee sollen Fahrgäste der U-Bahn künftig schneller in die Tunnelstation der U5 gelangen. 2018 hatte das die Bürgerbeteiligung ergeben. Die Fahrgäste bekommen so eine wetterfeste Querungsmöglichkeit ohne Ampel. Und sie können die Busse direkt erreichen.

Zwei Jahre lang fällt eine Fahrspur je Richtung weg

Doch der Vorteil bringt erst Nachteile für täglich rund 40.000 Autofahrerinnen und Autofahrer. Denn der Verkehr auf der Bramfelder Chaussee wird von zwei Fahrspuren je Richtung auf eine Spur eingeschränkt - zwei Jahre lang. Zudem wird jetzt das Baufeld der U5-Haltestelle am Bramfelder Dorfplatz schrittweise verlegt und örtliche Straßen werden zur Sackgasse. Die Hamburger Hochbahn hat die Anwohnerinnen und Anwohner informiert und bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer um zwei Jahre Geduld.

U5 soll insgesamt 23 Haltestellen bekommen

Wenn sie 2040 fertig ist, soll die U5 auf einer Strecke von insgesamt knapp 25 Kilometern durch die Stadt verlaufen. Sie startet im Osten Hamburgs und erschließt dort erstmals Stadtteile wie Bramfeld und Steilshoop. Über die City Nord, durch Winterhude und Uhlenhorst wird die neue U-Bahn-Linie weiter in die Innenstadt führen. Von dort geht es Richtung Norden entlang an der Universität und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf bis nach Lokstedt, von wo die U5 weiter zu den Arenen im Volkspark fahren wird. 23 Haltestellen werden auf der neuen Linie gebaut, 8 davon mit Umsteigemöglichkeit in das bestehende U- und S-Bahn-Netz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.01.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr