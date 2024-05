U5 in Hamburg: Erster Bauabschnitt bis Borgweg verlängert Stand: 30.05.2024 10:46 Uhr Entgegen der ursprünglichen Planung soll die neue Hamburger U-Bahnlinie U5 schon im ersten Bauabschnitt bis zum Borgweg führen.

Bis 2033 soll dort ein Umsteige-Knoten mit der U3 geschaffen werden, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Donnerstag bei der Vorstellung der Pläne. "Dort trifft dann Hamburgs neueste U-Bahnlinie auf Hamburgs älteste U-Bahnlinie."

Erster Abschnitt ursprünglich nur bis City Nord geplant

Eigentlich sollte die Linie im ersten Bauabschnitt nur von Bramfeld bis in die City Nord führen. Nun würden bereits zwei Jahre früher rund 8.600 Menschen im Bereich des Borgwegs neu oder besser an das U-Bahn-Netz angebunden werden. Zusammen mit dem Umstieg zur U1 an der Sengelmannstraße ergäben sich durch den Knoten mit der U3 am Borgweg bereits 2033 große Netzeffekte für alle U-Bahn-Fahrgäste, um Ziele überall in der Stadt schneller und komfortabler zu erreichen.

U5 soll insgesamt 23 Haltestellen bekommen

Die U5 soll auf einer Strecke von insgesamt knapp 25 Kilometern verlaufen. Sie startet im Osten Hamburgs und erschließt dort erstmals Stadtteile wie Bramfeld und Steilshoop. Über die City Nord, durch Winterhude und Uhlenhorst wird die neue U-Bahn-Linie weiter in die Innenstadt führen. Von dort geht es Richtung Norden entlang an der Universität und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf bis nach Lokstedt, von wo die U5 weiter zu den Arenen im Volkspark fahren wird. 23 Haltestellen werden auf der neuen Linie gebaut, acht davon mit Umsteigemöglichkeit in das bestehende U- und S-Bahn-Netz.

270.000 Fahrgäste pro Tag erwartet

Durch den Bau der U5 sollen rund 180.000 Hamburgerinnen und Hamburger erstmalig oder besser an die Schnellbahnen angebunden werden. Nach Fertigstellung der gesamten Linie werden täglich rund 270.000 Fahrgäste pro Tag erwartet.

