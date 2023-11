Bau des S-Bahn-Tunnels in Hamburg wird für Sperrungen sorgen Stand: 03.11.2023 06:56 Uhr Der Bau eines neuen S-Bahn-Tunnels zwischen Hauptbahnhof, Dammtor und Altona wird für lange Sperrungen sorgen. Das wurde im Verkehrsausschuss der Bürgerschaft bekannt. Er würde sogar für eine mehrjährige Teilsperrung auch des Citytunnels der S-Bahn sorgen.

Die zwei meistgenutzten S-Bahnstrecken Hamburgs liegen zwischen Hauptbahnhof und Altona. Eine führt über Dammtor und Sternschanze. Sie soll bis 2040 unter die Erde gelegt werden. Die andere läuft durch den Citytunnel - also über Landungsbrücken und Jungfernstieg. Doch beim Bau des Dammtor-Tunnels müsste man gleichzeitig auch den Citytunnel rund zwei Jahre halbseitig sperren. So schätzte es ein Bahnvertreter am Donnerstag im Verkehrsausschuss ein. Der Tunnel soll in Altona tiefer gelegt werden, um die neuen Gleise einzufädeln. Details sollen nach einer vertiefenden Studie feststehen.

Linke befürchtet S-Bahn-Chaos

Es drohe ein S-Bahn-Chaos, meinte Heike Sudmann von der Linken: "Hier ist es so, dass wir wissen, dass wir jahrelang einen eingleisigen S-Bahnverkehr zwischen Jungfernstieg und Hauptbahnhof haben werden. Also es wird so sein, dass durch diese Bauarbeiten die Stadt extrem belastet wird."

SPD verteidigt Tunnel-Projekt

Ole Thorben Buschhüter von der SPD hält den S-Bahntunnel am Dammtor dennoch für richtig. "Der eigentliche Plananlass ist es, mehr Platz zu schaffen für mehr Fernverkehr, mehr Regionalverkehr und die Ziele des Deutschland-Takts", sagte er. Die S-Bahn müsse unter die Erde, damit ihre Gleise für die anderen Züge frei werden. Da waren sich SPD, Grüne und CDU einig.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.11.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr