Stand: 26.08.2024 14:24 Uhr Batterie ausgelaufen: Feuerwehreinsatz in der Hamburger Innenstadt

Am Montagmittag hat es einen größeren Einsatz der Feuerwehr in der Hamburger Innenstadt gegeben. In einem Handyladen am Großen Burstah war offenbar eine größere Batterie in einem Paket ausgelaufen. Mehrere Menschen klagten über Atembeschwerden und mussten von Sanitätern behandelt werden. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Große Burstah für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie für den Autoverkehr gesperrt.

