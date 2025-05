Stand: 11.05.2025 20:02 Uhr Basketball: Towers verlieren gegen Ulm mit 64:79

Die Basketballer der Hamburg Towers haben zum Abschluss der Saison eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky unterlag am Sonntag gegen Ulm mit 64:79. Es war das letzte Spiel in der Hauptrunde der Basketball-Bundesliga. Die Niederlage gegen Ulm war die fünfte in Folge. Die Towers beenden die Saison damit auf Tabellenplatz 13.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 11.05.2025 | 19:30 Uhr