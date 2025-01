Stand: 26.01.2025 18:54 Uhr Basketball: Towers starten mit Sieg gegen Würzburg in Rückrunde

Die Veolia Towers Hamburg haben zum Start in die Rückrunde der Basketball-Bundesliga einen Sieg gefeiert: In der ausverkauften Inselpark Arena bezwangen die Hamburger die Fit/One Würzburg Baskets nach einer Aufholjagd mit 68:66 (34:39). Sie halten damit Anschluss an die Play-In-Plätze. Die meisten Punkte für die Towers erzielte Jordan Barnett (14).

