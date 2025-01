Stand: 13.01.2025 06:57 Uhr Bahrenfeld: Weihnachtsbaum fängt Feuer - Zwei Verletzte

Am Sonntagabend ist bei einem Feuer in Bahrenfeld in einem Reihenhaus im Bökenkamp ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ausgelöst wurde das Feuer durch einen brennenden Weihnachtsbaum. Anwohnerinnen und Anwohner hatten noch versucht, mit einem Feuerlöscher selbst zu löschen, dabei wurde auch eine Frau verletzt. Der Mann kam mit schweren Brandverletzungen in das Unfallkrankenhaus nach Boberg. Das Wohnzimmer brannte komplett aus.

