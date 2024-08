Stand: 11.08.2024 19:16 Uhr Bahnhof Harburg: Mann nach sexueller Belästigung gestellt

Am Sonnabendnachmittag ist eine Frau am Bahnhof Harburg sexuell belästigt und geschlagen worden. Als die 38-Jährige aus dem Metronom in Richtung Uelzen stieg, soll der 42-jährige Tatverdächtige sie am Gesäß und im Intimbereich angefasst haben. Danach soll er ihr ins Gesicht geschlagen haben. Zeuginnen und Zeugen, die die Situation beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Diese konnte den polizeibekannten Tatverdächtigen vor Ort stellen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 11.08.2024 | 19:30 Uhr