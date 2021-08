Bahn-Warnstreik trifft auch Hamburger S-Bahn Stand: 10.08.2021 15:07 Uhr Wegen des Lokführerstreiks hat die Deutsche Bahn für Mittwoch und Donnerstag 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen. In Hamburg soll auch die S-Bahn betroffen sein, wie der Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft GDL Nord, Hartmut Petersen, am Dienstag sagte.

Welche Linien wann genau betroffen sind, steht noch nicht fest. Die Deutsche Bahn und die S-Bahn Hamburg arbeiten derzeit an Notfahrplänen - mit deutlich weniger Zügen. Ein Ersatzfahrplan für den Fernverkehr soll im Laufe des Nachmittags in der Fahrplanauskunft auf bahn.de und in der App DB Navigator abrufbar sein. Die Arbeitskampfmaßnahme soll am Dienstagabend ab 19 Uhr im Güterverkehr beginnen, um 2 Uhr am Mittwochmorgen sollen dann Streiks im gesamten Personenverkehr folgen.

Ab Freitag wieder mehr Züge

Erst am Freitag soll es wieder einen weitgehend störungsfreien Verkehr geben, teilte die Bahn am Dienstag in Berlin mit. Bis dahin sollen die besonders stark genutzten Verbindungen wie zwischen Hamburg und Frankfurt sowie die Anbindung wichtiger Bahnhöfe und Flughäfen Priorität haben. Ziel sei ein zweistündliches Angebot mit besonders langen Zügen auf den Hauptachsen. Züge der Bahn von und nach Dänemark fallen komplett aus.

Trotz des Ersatzfahrplans könne man nicht garantieren, dass alle Reisenden wie gewünscht an ihr Ziel kommen. Man bitte daher Fahrgäste, die nicht zwingend fahren müssen, ihre Reise möglichst zu verschieben. Gegenüber den Kundinnen und Kunden wolle man sich sehr kulant zeigen. Die für den Streikzeitraum gelösten Karten könnten bis einschließlich dem 20. August bei aufgehobener Zugbindung genutzt oder erstattet werden.

GDL: Tarifvertrag völlig unzureichend

Die Bahn hatte der GDL zuletzt Lohnerhöhungen von 1,5 und 1,7 Prozent in zwei Schritten angeboten. Der GDL reicht dies nicht aus. Sie kritisiert zudem den bereits mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft geschlossenen Tarifvertrag als "völlig unzureichend". 95 Prozent der Teilnehmer bei der Urabstimmung hatten sich für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Der Streik im Personenverkehr soll 48 Stunden dauern.

