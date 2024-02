Baby getötet und Partner angegriffen: 33-Jährige vor Gericht Stand: 13.02.2024 07:22 Uhr Wegen Totschlags, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung muss sich von heute an eine 33-Jährige vor dem Landgericht Hamburg verantworten.

Laut Anklage soll die Frau am 22. Mai 2023 ihren drei Wochen alten Sohn mit einem Kissen erstickt haben. Daraufhin wurde sie verhaftet. Eine Woche nach ihrer Entlassung aus der Untersuchungshaft soll sie versucht haben, ihren Lebensgefährten und Vater ihrer Kinder zu ermorden. Sie habe ihn heimtückisch mit einem Messer töten wollen, als der Mann in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Billstedt geschlafen habe, hieß es. Er sei jedoch aufgewacht, habe sich gewehrt und ihr das Messer entrissen. Dabei habe er erhebliche Schnittverletzungen am Arm erlitten.

Psychische Erkrankung der Angeklagten?

Nach Angaben der Polizei rief der 37-Jährige am frühen Morgen des 18. August selbst die Polizei. Die Beamten nahmen die Frau fest. Nach wenigen Tagen Untersuchungshaft wurde die 33-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt. Inwieweit eine psychische Erkrankung die Taten bedingt habe, werde Gegenstand der Hauptverhandlung sein, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 13.02.2024 | 19:30 Uhr