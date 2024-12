Autos manipuliert: Polizei nimmt mutmaßliche Betrüger fest Stand: 11.12.2024 17:21 Uhr Die Hamburger Polizei hat eine Bande mutmaßlicher Betrüger festgenommen. Die sieben Männer sollen Autos manipuliert haben.

Es ist ein alter Trick, mit dem die Beschuldigten offenbar eine Menge Geld gemacht haben: Im Zeitraum von September 2022 bis Juni dieses Jahres sollen die Männer zehn Autos gekauft, unter anderem den Kilometerstand heruntergeschraubt und die Fahrzeuge dann teurer wieder verkauft haben. Außerdem geht die Polizei davon aus, dass die Männer Nachweise für die Hauptuntersuchung der Fahrzeuge gefälscht haben.

Mehrere Wohn- und Geschäftsräume durchsucht

Ins Rollen brachte die Ermittlungen ein Hinweis an die Polizei. Am Mittwochmorgen schlugen die Beamten dann zu. Ermittler durchsuchten Wohn- und Geschäftsräume in den Hamburger Stadtteilen Altona-Nord, Bahrenfeld, Neustadt und Wilhelmsburg sowie in Soderstorf in Niedersachsen und Glinde in Schleswig-Holstein.

Ein Beschuldigter in Untersuchungshaft

Dabei stellten die Ermittler unter anderem ein Kfz-Auslesegerät und Verkaufsunterlagen sicher. Einer der Beschuldigten kam ins Untersuchungsgefängnis. Der 56-Jährige war von der Stadt Duisburg zur Abschiebung ausgeschrieben.

