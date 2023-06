Gallina will mehr Schutz vor Tacho-Manipulationen

Stand: 28.06.2023 10:53 Uhr

30.000 Kilometer zeigt der Tacho an, in Wirklichkeit ist das Auto aber schon 130.000 Kilometer gelaufen: Immer wieder kommt es bei Gebrauchtwagen zu betrügerischen Manipulationen. Hamburgs Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina (Grüne) will sich jetzt für mehr Schutz beim Autokauf einsetzen.