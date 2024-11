Stand: 16.11.2024 08:27 Uhr Autofahrer flieht nach Unfall mit Mietwagen

In Sülldorf hat die Hamburger Polizei am Sonnabendmorgen vergeblich mit einer Drohne und Spürhunden nach einem Autofahrer gesucht. Er war gegen 6 Uhr am Schlankweg mit einem Mietwagen gegen einen Baum geprallt und anschließend im Graben gelandet. Der Unfallfahrer ließ den stark beschädigten Wagen zurück. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer verletzt ist.

