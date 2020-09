Stand: 13.09.2020 09:57 Uhr - Hamburg Journal

Auto-Filmstars in der Hamburger Hafencity

Film- und Autofans sind am Sonnabend in der Hamburger Hafencity auf ihre Kosten gekommen. Mehr als ein Dutzend berühmte Film-Autos waren dort zu sehen, zum Beispiel der DeLorean aus "Zurück in die Zukunft", K.I.T.T. aus der TV-Serie "Knight Rider" oder "Herbie" aus "Ein toller Käfer". Sie alle haben Filmgeschichte geschrieben und sorgten bei Hunderten Kinofans und Fahrzeugenthusiasten im Überseequartier für schöne Erinnerungen.

VIDEO: K.I.T.T. und Co.: Auto-Filmstars auf dem Überseeboulevard (1 Min)

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 12.09.2020 | 19:30 Uhr