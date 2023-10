Hamburger Polizei löst Pro-Palästina-Demo in St. Georg auf Stand: 21.10.2023 15:52 Uhr Die Hamburger Polizei hat am Sonnabendnachmittag eine Pro-Palästina-Demonstration in St. Georg aufgelöst. Etwa 300 Menschen hatten sich zu der Kundgebung versammelt - trotz des weiterhin bestehenden Verbots.

Die Demonstrierenden hatten sich gegen 14.30 Uhr auf dem Steindamm und in den umliegenden Straßen versammelt. Mit Lautsprecherdurchsagen auf Deutsch und Arabisch informierten die Beamten und Beamtinnen über das bestehende Verbot von Pro-Palästina-Demonstrationen. Die Polizei kündigte auch an, Wasserwerfer und Pfefferspray einzusetzen, sollte der Protest nicht beendet werden.

Polizei hat Nebenstraßen zum Steindamm gesperrt

Innerhalb einer Stunde konnte die Polizei die Demonstranten und Demonstrantinnen zurückdrängen und einkesseln. Die Einsatzkräfte haben nun die Nebenstraßen zum Steindamm gesperrt. Dort halten sich noch immer einige Protestierende auf. Auf Nachfrage von NDR 90,3 sagte der Anmelder der Demo, er sei bereit vor Gericht gegen das Versammlungsverbot zu klagen.

Pro-Palästina-Demos bis Sonntag verboten

Per Allgemeinverfügung hatte die zur Polizei gehörende Versammlungsbehörde am vergangenen Sonntag alle pro-palästinensischen Proteste in der Stadt untersagt. Zunächst galt das Verbot bis Mittwoch, wurde dann aber bis einschließlich morgen verlängert. Der Grund: Die Polizei fürchtet, dass es bei den Versammlungen zu Ausschreitungen kommen kann oder dass Protestierende verbotene Symbole zeigen. Bei Verstößen droht eine Geldstrafe von bis zu 500 Euro.

Viel Polizeipräsenz anlässlich der Freitagsgebete

Trotz des Verbots waren unter anderem am Mittwoch in der Innenstadt Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden. Zum Teil war die Stimmung aufgeladen. Am Freitag hatte sich die Polizei nach den Freitagsgebeten vorsorglich an Moscheen postiert, um das Verbot durchzusetzen. Einige Menschen verteilten dort Flyer, auf denen die Angriffe Israels auf den Gaza-Streifen kritisiert wurden. Es blieb aber weitgehend ruhig.

