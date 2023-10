Verbot pro-palästinensischer Demos in Hamburg verlängert Stand: 22.10.2023 12:34 Uhr Pro-palästinensische Kundgebung sind in Hamburg weiterhin nicht erlaubt. Die Versammlungsbehörde hat das Verbot am Sonntag ein weiteres Mal verlängert - nun bis einschließlich Mittwoch.

Das Verbot ist bereits seit einer Woche in Kraft. Am vergangenen Sonntag hatte die zur Polizei gehörende Versammlungsbehörde per Allgemeinverfügung alle pro-palästinensischen Proteste in der Stadt untersagt. Zunächst galt das Verbot bis Mittwoch. Es wurde dann erst bis Sonntag und nun noch ein weiteres Mal verlängert. Der Grund: Die Polizei fürchtet, dass es bei den Versammlungen zu Ausschreitungen kommen kann oder dass Protestierende verbotene Symbole zeigen. Bei Verstößen droht eine Geldstrafe von bis zu 500 Euro.

Polizei hat bereits mehrere Proteste aufgelöst

Am Sonnabend hatten sich trotz des Verbots einige Hundert Menschen zu einer Pro-Palästina-Demo in St. Georg versammelt. Die Polizei löste die Versammlung auf, als Flaggen gezeigt und pro-palästinensische Parolen gerufen wurden. Viele der Protestierenden kritisierten das Demo-Verbot, das sei ein schwerer Eingriff in die Versammlungsfreiheit. Auf Nachfrage von NDR 90,3 sagte der Anmelder der Demo, er sei bereit vor Gericht gegen das Verbot zu klagen.

Am Freitag hatte sich die Polizei nach den Freitagsgebeten vorsorglich an Moscheen postiert, um das Verbot durchzusetzen. Am Mittwoch ging die Polizei gegen Demonstrierende vor, die sich in der Innenstadt versammelt hatten.

