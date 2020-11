Ausbau der Velorouten in Hamburg kommt voran Stand: 10.11.2020 06:56 Uhr Der Ausbau der Hamburger Velorouten kommt in Fahrt. In diesem Jahr werden 70 Prozent mehr Radwege-Kilometer fertig als im Vorjahr. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage hervor.

Gegen den schleppenden Ausbau der Velorouten waren Hamburgs Grüne im Frühjahr in den Wahlkampf gezogen. Nur 14 Kilometer waren im vergangenen Jahr fertig geworden. Nun macht der rot-grüne Senat Tempo: 24 Kilometer werden es in diesem Jahr, mindestens. Denn weitere fünf Kilometer sind Silvester entweder gerade noch in Bau - oder schon fertig.

AUDIO: Mehr Velorouten-Kilometer gebaut (1 Min)

Etwa zwei Drittel des Veloroutennetzes fertig

Noch eine Zahl zeigt den Fortschritt: Vor drei Jahren war ein Drittel des Velorouten-Netzes fertig, jetzt sind es fast zwei Drittel. Lars Pochnicht, Radexperte der SPD-Bürgerschaftsfraktion, sagt es so: Dieses und letztes Jahr habe man 145 Millionen Euro in das Radnetz investiert, um das Radfahren angenehmer zu machen. Die Radexpertin Rosa Domm von den Grünen ergänzt: Bald seien alle Ecken Hamburgs durch große Radrouten miteinander verbunden. Rund 280 Kilometer soll das Veloroutennetz einmal lang sein, etwa 100 Kilometer fehlen noch.

