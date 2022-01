Stand: 06.07.2020 20:50 Uhr Aus für Krankenpflegeschule in Wilhelmsburg

Die Krankenpflegeschule am katholischen Krankenhaus Groß-Sand in Wilhelmsburg wird Anfang Oktober geschlossen. Hamburg verliert damit die einzige Krankenpflege-Schule südlich der Elbe. Der Schritt stößt bei den Betroffenen und den Hamburger Behörden auf Bedauern und Unverständnis.

Ein Schock für Mitarbeitende

Mitarbeitende, Schülerinnen und Schüler seien aus allen Wolken gefallen, als die Schließungspläne verkündet wurden, erzählt eine Betroffene NDR 90,3. Die Schule sei im Quartier etabliert, hätte akademisch überdurchschnittliche Absolventinnen und Absolventen und wurde sich finanziell quasi selbst tragen. Die Klinikleitung begründet den Schritt mit der anstehenden Zusammenlegung der Ausbildung für Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpfleger. Das sei strukturell nicht zu bewältigen, heißt es. Zudem sei die dafür nötige IT-Ausstattung schlicht zu teuer.

Klinikleitung: Ausbildungsplätze gehen nicht verloren

Ein Argument, dem die Schulbehörde nicht ganz folgen kann. Demnach gäbe es Gelder aus dem Digitalpakt explizit auch für Pflegeschulen. Durch die Pflegeberufe-Reform hätten die Einrichtungen zudem insgesamt mehr Mittel zur Verfügung. Ausbildungsplätze gingen nicht verloren, betont die Klinikleitung. Nur die theoretische Ausbildung werde an die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Hammerbrook verlagert. Ob die Schulschließung mit dem geplanten Verkauf des katholischen Krankenhauses in Zusammenhang steht, ist unklar. Weder das Krankenhaus noch das Erzbistum Hamburg wollten sich dazu äußern.

