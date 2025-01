Stand: 05.01.2025 20:04 Uhr Anmeldephase für Grund- und Sonderschulen startet Montag

Ab Montag können Eltern ihre Kinder für die ersten Klassen an staatlichen Grund- oder Sonderschulen für das Schuljahr 2025/26 anmelden. Die Frist läuft laut Schulbehörde bis zum 24. Januar. Der Anmeldezeitraum für private Grundschulen kann aber abweichen. Wie in den Vorjahren rechnet die Schulbehörde mit etwa 19.000 Anmeldungen, 17.000 davon an staatlichen Grundschulen.

