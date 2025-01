Stand: 29.01.2025 12:37 Uhr Angeklagter sagt in Missbrauchsprozess aus

Im Prozess um den Missbrauch eines Mädchens in einer Kita in Lohbrügge hat heute der Angeklagte ausgesagt. Der hatte angekündigt, sich zu den mutmaßlichen Missbrauchstaten zu äußern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer mussten dafür allerdings den Saal verlassen. Der 31-Jährige war Erzieher in der Kindertagesstätte. Er soll mehrfach ein Mädchen von zunächst fünf, dann sechs Jahren missbraucht haben. Seit August ist er in Untersuchungshaft.

