Stand: 28.06.2024 13:32 Uhr Anfang kommender Woche Warnstreik bei Banken in Hamburg

Die Gewerkschaft ver.di setzt die Warnstreiks in der Bankenbranche fort. Sie rief am Freitag die Beschäftigten zum Arbeitskampf auf. Das Personal im privaten Bankgewerbe der Commerzbank, Deutschen Bank und UniCredit solle am Montag und Dienstag streiken. Bei den öffentlichen Banken soll es am Dienstag bei der Hamburger Sparkasse zum Ausstand kommen. Die Streiks seien Teil einer bundesweiten Warnstreikwelle, so ver.di. Es sei mit geschlossenen Filialen oder eingeschränktem Service zu rechnen.

