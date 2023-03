Amoktat in Hamburg: Was bisher bekannt ist

Nach Polizeiangaben fielen am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in einem Gebäude der Zeugen Jehovas mehrere Schüsse. Die Polizei wurde darüber gegen 21.15 Uhr durch zahlreiche Anrufe informiert. Einsatzkräfte der Polizei waren schnell am Tatort und hörten in einem oberen Geschoss des Gebäudes noch einen Schuss. Sie entdeckten mehrere tote Personen. "Die Toten haben alle Schussverletzungen", sagte ein Sprecher. Bei Polizei und Rettungskräften in Hamburg wurde eine Großlage ausgelöst, laut Innenbehörde waren auch Spezialkräfte im Einsatz.



Anwohnende wurden per Smartphone vor einer "lebensbedrohlichen Lage" gewarnt, Straßen in der Nähe des Tatorts abgesperrt. Um kurz nach 3 Uhr wurde über die Warn-Apps NINA und Katwarn schließlich Entwarnung gegeben.