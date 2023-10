Am Montag bleiben viele Hamburger Arztpraxen geschlossen Stand: 01.10.2023 11:21 Uhr In Hamburg bleiben am Montag viele Arztpraxen dicht. Grund ist ein bundesweiter Protesttag, mit dem die Kassenärztinnen und -ärzte auf ihre Lage aufmerksam machen wollen.

Viele von ihnen klagen über Einkommensverluste, nachdem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Honorarregeln geändert hatte, um die Krankenkassen zu entlasten. Dabei sei Hamburg sowieso schon Schlusslicht bei den Honoraren für Ärztinnen und Ärzte, erklärt John Afful, der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH): "Das bundesweite Vergütungssystem orientiert sich an der Frage, wie viele alte Menschen und wie viele kranke Menschen es gibt. Hamburg zählt eher zu den jüngeren Regionen, aber auch zu den Regionen, die nicht so krank sind, wie man das in anderen Bundesländern kennt. Insofern ist das Geld, das von den Krankenkassen in Hamburg bereitgestellt wird, vergleichsweise gering - losgelöst von der Inanspruchnahme des Systems. Das heißt, wir haben viele Menschen, die zum Arzt gehen in Hamburg, aber es sind vergleichsweise junge Menschen und es sind vergleichsweise wenig kranke Menschen."

Wie stark die Einnahmen zurückgehen, macht zum Beispiel der Hausarzt Mike Müller-Glamann aus Bramfeld deutlich: 2020 habe er pro Quartal 68 Euro für jede Patientin oder jeden Patienten bekommen. Im ersten Quartal 2023 waren es noch 52 Euro, also 16 Euro weniger. Der Hausarzt muss also deutlich mehr arbeiten, um das gleiche Geld zu verdienen.

KVH: Gründung einer Praxis wird unattraktiver

Zugleich würden die Kosten für die Praxis-Mieten, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und auch die Heizkosten steigen, so die KVH. Sie warnt davor, dass es für junge Ärzte und Ärztinnen immer unattraktiver werde, eine Praxis zu gründen. Weil viele Kassenärztinnen und -ärzte aber schon kurz vor der Rente stehen, könnte es bald schon deutlich weniger Praxen in Hamburg geben.

Protest richtet sich gegen Gesundheitsminister Lauterbach

Der Protest richtet sich den Angaben zufolge gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. "Es ist ein deutliches Zeichen an die Gesundheitspolitiker der Ampelkoalition und an Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Treiben Lauterbachs endlich einen Riegel vorzuschieben", sagt Dirk Heinrich, der Bundesvorsitzende des Virchowbundes, dem Verband der niedergelassenen Haus- und Fachärztinnen und -ärzte. Lauterbach wolle das Gesundheitssystem "unwiederbringlich in Richtung Staatsmedizin umbauen" und missachte die Belange der Praxisärztinnen und -ärzte.

Notfallversorgung am Protesttag

Für den Brückentag vor dem Tag der Deutschen Einheit, also für den 2. Oktober, rufen die Kassenärzte und -ärztinnen deshalb zum Protest auf - es soll aber einen ganztägigen Notdienst geben.

