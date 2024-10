Stand: 05.10.2024 16:15 Uhr Altona: Fahrgäste finden leblosen Mann im Bus

Am Sonnabendnachmittag wurde in Altona ein toter Mann in einem Bus der Linie 1 gefunden. Als der Bus durch die Eulenstraße fuhr, bemerkten Fahrgäste den leblosen Mann und versuchten ihn wiederzubeleben. Ein alarmierter Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Laut Polizei ist der Mann vermutlich an einer Erkrankung gestorben. Hinweise auf eine Gewalttat gebe es nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.10.2024 | 16:00 Uhr