Alkohol-Verbote und mehrere Polizeieinsätze am Wochenende Stand: 06.06.2021 20:42 Uhr In Hamburg hat es am ersten Wochenende mit strengeren Alkohol-Verboten viele Polizeieinsätze gegeben. Tagsüber hielten sich die meisten Menschen an die geltenden Regeln. Abends kippte die Stimmung aber immer wieder.

Die Polizei war in der Schanze und auf St. Pauli mit einem Großaufgebot unterwegs und kontrollierte ab 20 Uhr sehr genau, ob jemand Alkohol dabei hatte. Auffällig war, dass sich besonders viele Menschen nicht an die Maskenpflicht hielten. Nach 23 Uhr machten die meisten Lokale dicht und die Feiernden zerstreuten sich.

Ein Wasserwerfer im Einsatz

Am Alma-Wartenberg-Platz in Altona versammelten sich aber rund 400 Menschen. Weil sie sich gegenüber der Polizei aggressiv verhielten und Flaschen geworfen hatten, rückten die Beamten mit einem Wasserwerfer an und lösten die Versammlung auf. Zu einem Zwischenfall kam es auf St. Pauli in der Schmuckstraße. Ein 22-jähriger Mann schlug einem Beamten bei einer Kontrolle mit der Faust ins Gesicht und verletzte in schwer. Der Mann wurde festgenommen.

Stadtpark wurde geräumt

Am Sonnabend war die Lage tagsüber ruhig, gegen Abend wurde es im Stadtpark aber immer voller. Hunderte meist junge Leute versammelten sich auf den Wiesen bei lauter Musik und viel Alkohol. Die Polizei löste auch diese Versammlungen auf.

Besondere Alkohol-Regeln in "Hotspots"

Seit Freitag gilt für die Gastronomie eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Befindet sich die Gastwirtschaft im Schanzenviertel oder bestimmten Bereichen von St. Pauli, darf am Wochenende auch draußen kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Zwischen 20 und 6 Uhr dürfen Bier und Wein nicht verkauft werden. Auch das Mitführen alkoholischer Getränke ist dort in dieser Zeit nicht erlaubt.

