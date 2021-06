Alkohol-Regeln in Hamburg: Ruhige Nacht im Schanzenviertel Stand: 05.06.2021 06:28 Uhr Die erste Nacht mit strengeren Alkoholverboten ist in Hamburg verhältnismäßig ruhig verlaufen. Die meisten Menschen haben sich an die neuen Auflagen gehalten. Seit Freitag gelten in Hamburgs Szenevierteln neue Alkohol-Regeln.

Hintergrund sind die massiven Corona-Verstöße vom vergangenen Wochenende im Schanzenviertel und auf St. Pauli. Die Polizei hat diese Bereiche nun stärker kontrolliert und will es auch weiter tun.

Genaue Alkohol-Kontrollen

Bei lauen Sommer-Temperaturen war am Freitagabend auf dem Schulterblatt im Schanzenviertel und auf St. Pauli sehr viel los. Bars und Restaurants waren gut besucht, die Stimmung gelöst und friedlich. Die Polizei stellte sich früh am Abend an zentralen Plätzen und Kiosken auf und kontrollierte ab 20 Uhr sehr genau, ob jemand alkoholische Getränke dabei hatte.

Ermahnungen ab 0 Uhr

Immer wieder wurden Menschen ermahnt, vereinzelt wurden auch Personalien aufgenommen. Gegen 23 Uhr stellten die meisten Restaurants und Bars die Stühle hoch und machten zu. Einige Läden hatten noch bis kurz vor 0 Uhr auf und wurden von den Beamtinnen und Beamten ermahnt.

Polizei mit Hundertschaften im Einsatz

Insgesamt verlief der Abend aber weitgehend ruhig. Weil es am vergangenen Wochenende in der Schanze und auf St. Pauli Ausschreitungen gegeben hatte, war die Polizei am Freitagabend mit mehreren Hundertschaften im Einsatz. Auch Wasserwerfer standen für den Notfall parat. Zum Einsatz kamen sie aber nicht.

Besondere Alkohol-Regeln in "Hotspots"

Seit Freitag gilt für die Gastronomie eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Befindet sich die Gastwirtschaft im Schanzenviertel oder bestimmten Bereichen von St. Pauli, darf am Wochenende auch draußen kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Zwischen 20 und 6 Uhr dürfen Bier und Wein nicht verkauft werden. Auch das Mitführen alkoholischer Getränke ist dort in dieser Zeit nicht erlaubt.

Am vergangenen Wochenende waren in der Schanze Tausende Menschen zusammengekommen, Flaschen flogen auf Beamtinnen und Beamte, die Polizei räumte das Schulterblatt. Wegen des Sommerwetters ist damit zu rechnen, dass es in den Szenevierteln auch an diesem Wochenende voll wird. Die Polizei appellierte deshalb nachdrücklich an alle Menschen in Hamburg, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten.

