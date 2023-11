Airbus will weitere neue Jobs in Hamburg schaffen Stand: 28.11.2023 12:00 Uhr Der Flugzeugbauer Airbus hat in diesem Jahr in Hamburg rund 1.300 neue Mitarbeitende eingestellt. Im kommenden Jahr will das Unternehmen weitere neue Jobs schaffen, wie viele ist aber noch nicht klar, so Airbus-Deutschland-Chef André Walter.

Die Corona-Krise hat Airbus zumindest beim Personal weit hinter sich gelassen: Als das Virus vor drei Jahren um die Welt zog, blieben die meisten Flugzeuge am Boden, Airlines wollten ihre bestellten und gebauten Jets nicht mehr abnehmen - und Airbus fuhr die Produktion drastisch herunter. Tausende Mitarbeitende, nicht nur in Hamburg, sondern im gesamten Konzern, mussten gehen.

Neues Personal gesucht

Inzwischen werden zwar noch nicht wieder so viele Flugzeuge wie vor Corona gebaut, aber Airbus ist zuversichtlich, dass bis Jahresende mindestens 720 Maschinen ausgeliefert werden. Bis 2026 soll die Produktionsrate weiter steigen - und dafür sucht das Unternehmen händeringend neues Personal.

Bis zu 600 Azubis gesucht

Mehrere Hundert Neueinstellungen wie Mechaniker und Mechanikerinnen, Ingenieurinnen und Ingenieure dürften es allein in Hamburg sein, dazu bis zu 600 Azubis und Studierende in Norddeutschland. Ein neuer Rekord, so Airbus-Deutschland-Chef Walter.

Haupttreiber des Wachstums sind die Maschinen aus der A320-Reihe. Jede zweite davon wird in Hamburg gebaut und ausgeliefert. Allein von diesen Maschinen hat Airbus aktuell rund 6.700 Stück in den Bestellbüchern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Airbus Luft- und Raumfahrt