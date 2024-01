Airbus verkauft so viele Flugzeuge wie noch nie Stand: 12.01.2024 10:52 Uhr Der Flugzeugbauer Airbus hat im vergangenen Jahr so viele Bestellungen erhalten wie nie zuvor. Am häufigsten wurden Maschinen aus der A320-Reihe geordert, bei denen etwa jedes zweite Flugzeug in Hamburg gebaut wird.

Mehr als 2.000 Flugzeuge haben verschiedene Airlines im vergangenen Jahr unter dem Strich bei Airbus bestellt -wenn man die stornierten Maschinen abzieht. Die größte Einzel-Order kam aus Indien: Die Fluggesellschaft IndiGo hat Verträge für 500 Maschinen aus der A320-Familie unterschrieben. Die Nachfrage nach Reisen sei wieder da, sagt Christian Scherer, der Chef der Flugzeugsparte bei Airbus.

Airbus lässt Konkurrent Boeing hinter sich

Insgesamt hat der europäische Konzern jetzt Aufträge für fast 8.600 Maschinen. Rechnerisch könnten alle Werke damit zehn Jahre ausgelastet werden. Sowohl bei den Bestellungen als auch bei den ausgelieferten Maschinen lässt Airbus erneut seinen Konkurrenten Boeing aus den USA weit hinter sich. Bis Jahresende sind bei Airbus 735 Maschinen an Kunden übergeben worden, bei Boeing waren es etwa 200 weniger.

Airbus will in Hamburg Hunderte Mitarbeiter einstellen

In den kommenden Jahren bis 2026 will Airbus seine Produktionsrate deutlich ausweiten. Allein von den Maschinen aus der A320-Reihe sollen dann 75 Stück im Monat ausgeliefert werden. Im Hamburger Werk will Airbus deshalb in diesem Jahr mehrere Hundert neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen.

