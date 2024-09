Stand: 05.09.2024 06:57 Uhr Active City Summer: Positive Zwischenbilanz

Seit sieben Jahren gibt es in Hamburg den Active City Summer. Dabei kann man drei Monate lang kostenlos neue Sportarten ausprobieren. Diese Möglichkeit nutzten damals zur Premiere rund 4.000 Interessierte, in diesem Jahr Sommer werden es wohl fast 30.000 sein. Bis Ende September läuft der Active City Summer noch. Am Sonnabend gibt es das Active City Festival im Wilhelmsburger Inselpark.

