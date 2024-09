Stand: 30.09.2024 07:54 Uhr Abschied von Musical "Die Eiskönigin" in Hamburg

Das Disney-Musical "Die Eiskönigin" ist am Sonntagabend zum letzten Mal in Hamburg aufgeführt worden. Das Publikum verabschiedete die Darstellerinnen und Darsteller mit viel Applaus. Von der Deutschlandpremiere im November 2021 bis zum Abschied wurde "Die Eiskönigin" rund 1.190 Mal aufgeführt. Jetzt zieht das Stück nach Stuttgart. Am 1. Dezember wird "MJ - Das Michael Jackson Musical" im Hamburger Stage Theater an der Elbe seine Deutschlandpremiere feiern.

