Ab 2024: Hamburgs Carsharing-Autos zu 80 Prozent elektrisch Stand: 05.10.2022 16:12 Uhr Beim Carsharing sollen bald deutlich mehr Elektroautos auf Hamburgs Straßen unterwegs sein, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Das haben die Stadt und die Hamburger Hochbahn am Mittwoch mit vier Anbietern vereinbart.

Bis Anfang 2024 sollen mindestens 80 Prozent der Carsharing-Autos elektrisch fahren - jedenfalls bei den Anbietern Miles, ShareNow und Sixt. Dort liegt der Anteil an E-Autos bislang zwischen 30 und 50 Prozent. Nur die Autos der VW-Tochter WeShare fahren schon jetzt voll-elektrisch durch die Stadt.

600 neue Ladepunkte in der Stadt

Im Gegenzug verpflichten sich die Stadt und die Hochbahn, Anreize zu schaffen, die Carsharing-Dienste zu nutzen. Zum Beispiel sollen 600 neue Ladepunkte errichtet werden, vor allem an den HVV-Switch-Punkten.

Parken nur noch während des Ladens erlaubt

Außerdem dürfen E-Fahrzeuge an Ladesäulen künftig drei statt nur zwei Stunden lang aufgeladen werden. Gleichzeitig wird das Parken an Ladesäulen zukünftig nur noch während des Ladevorgangs zulässig sein. Für Carsharing-Autos, die falsch abgestellt und abgeschleppt werden, soll ein vereinfachtes Verfahren gelten.

100 Ladepunkte an hvv-switch-Punkten

Die Hochbahn will auf den HVV-Switch-Punkten - dort stehen unter anderem Fahrzeuge der Carsharing-Anbieter bereit - bis Ende 2023 zusätzlich 100 Ladepunkte errichten. Noch in diesem Jahr soll es einen HVV-Switch-Punkt am Flughafen Hamburg mit 120 Ladepunkten geben.

