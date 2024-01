ADAC-Studie: Verkehrsteilnehmer in Hamburg unzufrieden

Stand: 30.01.2024 11:36 Uhr

In Hamburg ist die Stimmung unter Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern so schlecht wie nie zuvor. Das ist das Ergebnis der ADAC-Umfrage "Mobil in der Stadt". Unter 15 deutschen Großstädten belegt Hamburg Platz 10.