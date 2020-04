Stand: 18.04.2020 12:01 Uhr - NDR 90,3

A7 südlich des Elbtunnels nachts gesperrt

Auf der Autobahn 7 kommt es ab heute Abend bis Ende Mai zu Verkehrsbehinderungen: Nachts werden insgesamt vier Lamellen auf der Fahrbahn ausgetauscht. Dafür wird die Autobahn südlich des Elbtunnels zwischen Waltershof und Othmarschen in Richtung Flensburg gesperrt. Und zwar jede Nacht zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr früh bis zum 29. Mai.

Sperrung beginnt in der Nacht zu Sonntag

In der Nacht zu Sonntag beginnen die Vorarbeiten, dann wird die A7 zwischen Hausbruch und Volkspark sogar voll gesperrt. Und das bis 9 Uhr morgens. Die dazwischenliegenden Anschlussstellen Bahrenfeld, Othmarschen und Waltershof werden laut Autobahn-Niederlassung Nord bereits eine Stunde früher dicht gemacht und erst eine Stunde später wieder freigegeben - sie sind also von 21 Uhr bis 10 Uhr am Sonntag gesperrt.

Bauarbeiten vor Pfingsten abgeschlossen

Die ausgedienten Lamellen, die als Verbindungsstücke zwischen den einzelnen Brückenteilen dienen, werden vorsorglich getauscht. Hintergrund ist der Ausbau der A7 auf der Hochstraße Elbmarsch, der im Oktober beginnt. Die mit 3,8 Kilometern längste Autobahnbrücke Deutschlands soll dann von sechs auf acht Fahrstreifen erweitert werden. Durch die nächtlichen Arbeiten soll die Bauzeit um sechs Wochen verkürzt werden. Die Lamellen in Fahrtrichtung Süden wurden bereits erneuert.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr Autobahn 7: Der große Ausbau im Norden Die A 7 in Hamburg wird ausgebaut. NDR.de informiert über das Bauprojekt und die aktuelle Verkehrslage. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.04.2020 | 12:00 Uhr