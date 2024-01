A7-Ausbau in Hamburg: Drei große Vollsperrungen in diesem Jahr Stand: 25.01.2024 14:54 Uhr Auf der A7 stehen in diesem Jahr im Großraum Hamburg gleich drei große Vollsperrungen an. Jeweils ein Wochenende lang ist die Autobahn im Februar, April und Juni blockiert. Und zwar nördlich und südlich des Elbtunnels.

So viele 55-stündige Vollsperrungen innerhalb eines halben Jahres gab es in Hamburg noch nie. Autofahrerinnen und Autofahrer brauchen starke Nerven an den Wochenenden ab dem 16. Februar, dem 5. April und dem 7. Juni. Sebastian Haß vom Autobahnplaner Deges begründet die Maßnahmen so: "Das sind halt Arbeiten, die nur unter Vollsperrung zu machen sind, wie zum Beispiel der Einhub eines Brückenbauteils oder auch die Herrichtung von Tunnelzellen in Altona." In Altona wird die A7 auf zwei Kilometern in einen Tunnel gelegt - aus Lärmschutzgründen. Und sie wird achtspurig.

Hamburg Schwerpunkt des Autobahnbaus

Auch südlich des Elbtunnels wird die Autobahn verbreitert. Hamburg ist dieses Jahr Schwerpunkt des Autobahnbaus in Deutschland, sagt Haß. "Das sind schon Zahlen, die beeindrucken. Wir werden dieses Jahr in Hamburg an den Autobahnen gut 400 Millionen Euro umsetzen." Auch am Autobahnkreuz der A7 mit der umstrittenen A26 wird kräftig gebaut - Hintergrund der Vollsperrung vom 16. bis 19. Februar ist die geplante Anbindung der A26 an die A7.

Zahlreiche weitere Baumaßnahmen geplant

Die Deges plant zahlreiche weitere Baumaßnahmen in Hamburg, Schleswig-Holstein und dem Norden Niedersachsens. Unter anderem soll wegen des Ausbaus der B404 zur A21 vom 20. bis 23. September eine Vollsperrung der A1 (Hamburg-Lübeck) am Kreuz Bargteheide geben.

