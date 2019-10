Stand: 22.10.2019 13:47 Uhr

A7-Deckel Altona: Sechs Leitungstunnel gebaut

Unbemerkt von den Autofahrern hat Hamburg Wasser eine wichtige Vorarbeit für den Bau des A7-Deckels in Altona erledigt: In 20 Metern Tiefe hat der Versorger sechs Leitungstunnel unter der Autobahn hindurch gebaut. In den rund 1,50 dicken Betonrohren liegen mehr als 20 Leitungsstränge für Wasser, Abwasser, Gas, Strom und Telekommunikation.

Bisherige Leitungen werden mit abgerissen

Hamburg Wasser bündelt dabei für gleich zehn Unternehmen die Versorgungsleitungen, sagte Geschäftsführer Ingo Hannemann. "Wir sparen auf jeden Fall Nerven - nämlich die der Verkehrsteilnehmer. Vor allem sparen wir aber auch Zeit." Bislang verlaufen die Leitungen über fünf Brücken, die abgerissen und durch Straßenführungen auf dem Dach des Deckels ersetzt werden.

Bohrmaschine grub die Schächte

"Wir haben insgesamt fünf Medientunnel, die wir im Bergmännischen Verfahren gebaut haben", sagte Hannemann. Das heißt, eine Bohrmaschine grub sich von einem Schacht neben der Autobahn zu einem anderen Schacht auf der gegenüberliegenden Seite. Als sechster Tunnel dient ein stillgelegter Abwassertunnel, an den sich ein findiger Mitarbeiter erinnert hatte. Auch dieser wird jetzt mit Leitungen gefüllt.

Ende Mai sind die Leitungen fertig

Zurzeit schweißen Arbeiter in 20 Metern Tiefe die dicken Rohre zusammen und schieben sie in die Tunnel unter der A7. Das 30 Millionen Euro teure Projekt werde Ende Mai 2020 abgeschlossen. Mit dem Bau des Deckels in Altona soll dann im Sommer begonnen werden. Im Jahr 2028 soll der Verkehr dann im Abschnitt Altona auf acht Spuren durch den 2,2 Kilometer langen Lärmschutztunnel fließen.

