A1 in Hamburg: Norderelbbrücke nach Sperrung wieder befahrbar Stand: 18.11.2024 06:30 Uhr Die Sperrung der Norderelbbrücke auf der Autobahn 1 im Südosten Hamburgs ist in der Nacht zum Sonntag wieder aufgehoben worden.

Die Arbeiten an der Brücke konnten vorzeitig fertiggestellt werden, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Die Sperrung sollte ursprünglich am Montag um 5 Uhr enden. Während der Sperrung sollten Schweißarbeiten unterhalb und innerhalb der Brücke abgeschlossen werden. Außerdem wurden Fahrbahnschäden und Schutzeinrichtungen repariert und es sollte gemäht werden.

Staus und stockender Verkehr während Sperrung

Die Sperrung der Norderelbbrücke hatte am Wochenende zeitweise zu Staus und stockendendem Verkehr geführt. Zu einem größeren Chaos sei es dabei aber nicht gekommen, so ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale in Hamburg. Auf der Umleitung über die A24 stockte der Verkehr am Wochenende auf einigen Kilometern zwischen Horn und dem Kreuz Hamburg-Ost. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten bis zu etwa 15 Minuten mehr Zeit einplanen.

Norderelbbrücke mehr als 60 Jahre alt

Die Norderelbbrücke wurde 1963 als vierspurige Brücke eröffnet. Seit 1986 werden auch die Pannenstreifen als Fahrbahnen genutzt. Die Brücke muss noch bis mindestens 2029/2030 halten. Dann soll ein parallel neben der Brücke errichteter Neubau fertig sein.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr Norderelbbrücke für Schwertransporte wieder freigegeben Untersuchungen haben ergeben: Die Schäden an der Hamburger Norderelbbrücke sind nicht so gravierend, dass sie für den Schwerlastverkehr gesperrt bleiben müsste. (17.09.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.11.2024 | 05:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A1 Straßenverkehr