Stand: 27.06.2019 20:21 Uhr

600.000 Besucher zu den Harley Days erwartet

Am Wochenende findet mit den Harley Days in Hamburg wieder eines der größten Motorradtreffen Europas statt. Auf dem Großmarktgelände werden von Freitag bis Sonntag mehrere Hunderttausend Motorradfans und Schaulustige erwartet. Bei besten Wetterbedingungen gehen die Veranstalter von bis zu 600.000 Menschen aus, die mit den Harley Days am Großmarkt und in der Innenstadt in Kontakt kommen werden, sagten sie vorab. Das bringt einige Verkehrsbehinderungen in und um Hamburg mit sich.

Gesperrte Straßen bei den Harley Days NDR 90,3 - 28.06.2019 20:00 Uhr Von Freitag bis Sonntag finden in Hamburg wieder die Harley Days statt - das bringt Verkehrsbehinderungen mit sich. Tobias Überall aus dem Verkehrszentrum Rotherbaum berichtet.







3,86 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Harley bringt Elektro-Motorrad mit

Auf den Harley Days soll laut der Veranstalter das erste Elektro-Motorrad der Marke seine Europa-Premiere feiern. Das Modell soll im Spätsommer in den Handel kommen. Auf dem Großmarkt können sich die Besucher ein erstes Bild von der mit Strom betriebenen Maschine machen. Zu den Höhepunkten der drei Tage gehören der Wettbewerb der 100 schönsten umgebauten Maschinen am Sonnabend in der Mönckebergstraße, die geführten Touren durch die Nordheide sowie das Feuerwerk am Samstagabend. Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine große 30 Kilometer lange Parade durch Hamburg am Sonntag ab 13.30 Uhr.

Mottorradfahrer sollen Wohngebiete meiden

Die Harley Days werden seit 2003 jedes Jahr in Hamburg ausgerichtet. Zunächst rund um die Reeperbahn. Um Anwohner vor Lärm und Abgasen zu schützen, zogen die Motorradfahrer im Jahr 2010 auf das Gelände am Großmarkt um. Gleichzeitig werden die Motorradfahrer seitdem im Rahmen der Kampagne "Respekt für Hamburg" dazu aufgerufen, zum Beispiel Durchfahrten durch Wohngebiete zu vermeiden.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.06.2019 | 11:45 Uhr