Stand: 13.11.2019 20:53 Uhr

Bauern-Demo in Hamburg: 4.000 Traktoren erwartet

Mehrere Tausend Landwirte wollen am Donnerstag anlässlich der Umweltministerkonferenz in Hamburg mit ihren Traktoren gegen die Umwelt-, Agrar- und Handelspolitik demonstrieren. Insgesamt werden rund 4.000 Trecker im Stadtgebiet erwartet. Die Polizei warnt vor erheblichen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Sie empfiehlt, die Innenstadt und die angrenzenden Hauptstraßen weiträumig zu umfahren.

Kundgebung auf dem Gänsemarkt

Die Umweltminister von Bund und Ländern beraten am Donnerstag und Freitag unter anderem über die Themen Klimaschutz, Meeresmüll, Insektenschutz und Landstrom. Die Trecker-Konvois werden nach Polizeiangaben auf sieben Routen nach Hamburg geführt und dort auf verschiedene Abstellorte geleitet. Eine Kundgebung der Bauernverbände auf dem Gänsemarkt soll um 12 Uhr beginnen und um 14 Uhr enden. Die ersten Trecker-Konvois werden bereits ab 8.30 Uhr im Hamburger Stadtgebiet erwartet.

Trecker-Demo: Es wird eng in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 14.11.2019 09:00 Uhr Am Donnerstag werden 4.000 Traktoren in der Hamburger Innenstadt zu einer Kundgebung erwartet - und werden wohl für viele Staus sorgen. Eva Tanski hat Ratschläge für Pendler.







Um die erwarteten Massen an Fahrzeugen sicher zu parken, wird die Polizei einige Ausweichflächen freihalten, zum Beispiel am Volkspark, auf der Glacischaussee und auf der alten Wilhelmsburger Reichsstraße, die gerade abgerissen wird. Dort werden für die Trecker-Konvois, die aus dem Süden kommen, die Bauzäune geöffnet. Die Bauern sollen dann weiter mit der S-Bahn in Richtung City fahren. Dennoch werden auch Trecker rund um die Binnenalster stehen.

Bereits im Oktober Trecker-Demo in der Innenstadt

Große Trecker-Demo am Donnerstag in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 12.11.2019 06:00 Uhr Autor/in: Werner Pfeifer Die Polizei Hamburg warnt vor einem Verkehrschaos am Donnerstag in Hamburg. Rund 4.000 Traktoren werden zu einer Demo erwartet.







Bereits im Oktober waren Bauern bei einer Demo auf mehr als 400 Treckern durch die Innenstadt gerollt. Weil das Gewicht Hunderter Traktoren nicht hinreichend eingeschätzt werden konnte, hatte die Hochbahn sicherheitshalber einen U-Bahn-Tunnel unter der Mönckebergstraße gesperrt.

Protest gegen Agrarpaket

Die Bauern sehen durch die aktuelle Politik ihre Betriebe und die regionale Lebensmittelproduktion gefährdet. Der Protest richtet sich insbesondere gegen das sogenannte Agrarpaket der Bundesregierung. "Wenn immer weitere Verschärfungen kommen, dann sieht es schlecht aus für uns, und die regionale Landwirtschaft wird auf Dauer verschwinden", sagte Dirk Andresen, Sprecher der bundesweiten Bewegung "Land schafft Verbindung - Wir rufen zu Tisch", die zu der Demo aufgerufen hatte. Als Beispiele nannte er das Insektenschutz-Programm und die Düngemittelverordnung. Der Bauernverband will den Ministern eine Resolution mit Forderungen überreichen.

Frust über "Bauern-Bashing"

Außerdem sehen sich die Bauern als Buhmänner der Politik und der Öffentlichkeit. Die negative Stimmungsmache und das "Bauern-Bashing" führe zu Ärger und Frust. "Viele Bauern werden regelrecht gemobbt. Das trifft vor allem unsere Kinder und Familien", sagte Andresen.

Neben dem Deutschen Bauernverband und den Landesbauernverbänden ist das Aktionsbündnis Forum Natur, in dem unter anderem Waldbesitzer und Jäger organisiert sind, an dem Protest am Donnerstag beteiligt. Sie kritisieren, dass die Politik auf Ordnungsrecht und Auflagen statt auf Dialog setzt.

