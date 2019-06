Stand: 04.06.2019 19:53 Uhr

29 Millionen unbezahlte Überstunden in Hamburg

29 Millionen - so viele unbezahlte Überstunden haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hamburg im vergangenen Jahr geleistet. Das zeigen Berechnungen vom Deutschen Gewerkschaftsbund DGB.

DGB: Diebstahl von Zeit und Geld

Hamburgs DGB-Chefin Katja Karger findet dazu klare Worte: Die unbezahlten Überstunden bedeuteten Diebstahl von Zeit und Geld. Denn Beschäftigte in der Hansestadt seien so etwa 900 Millionen Euro Lohn entgangen. Rund 360 Millionen Euro Sozialversicherungsbeiträge fehlten dadurch in den öffentlichen Kassen. Zudem seien Überstunden ein erhebliches Gesundheitsrisiko, die gestiegene Zahl von psychischen Erkrankungen also kein Wunder.

Karger begrüßt in diesem Zusammenhang das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Arbeitszeiterfassung: "Transparenz ist der erste Schritt, um vom riesigen Überstundenberg herunterzukommen", betonte die DGB-Chefin.

Das Arbeitsschutztelefon Unter der Telefonnummer 040 / 428 37- 2112 haben Arbeitnehmer, Unternehmensleitung, Personalvertretungen, Mitglieder von Innungen, Kammern sowie Bürger, die Möglichkeit, sich über Fragen des Arbeitsschutzes beraten zu lassen.

2019 weniger Überstunden erwartet

Nach Informationen von NDR 90,3 wird der Trend in diesem Jahr vermutlich nicht weitergehen. Nach aktuellen Zahlen vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit dürften die Hamburger auf etwas weniger unbezahlte Überstunden kommen: Das erste Quartal ergab demnach, dass jeder Arbeitnehmer etwa zwei von ihnen pro Monat ableistete - gesamt sind das etwa sechs Millionen.

