24-Jähriger wegen Überfalls vor Hamburger Amtsgericht Stand: 25.01.2022 17:32 Uhr Seit Dienstag ist ein 24-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Hamburg angeklagt. Es geht um einen Überfall auf einen Mann aus Hamburg-Schnelsen. Der Vorfall ereignete sich Silvester vor einem Jahr.

In der Silvesternacht 2020 kam das 28-jährige Opfer ins Krankenhaus - mit Glassplittern am Kopf, einem Knalltrauma und einem Hörschäden. Der Ingenieur war im Wassermannpark in Hamburg-Schnelsen überfallen worden. Von zwei Männern, die er beim Böllern kennengelernt und mit denen er Alkohol getrunken hatte.

Offenbar hatte er den beiden von seinem Bitcoin-Konto erzählt, und an das wollten die beiden rankommen. Sie sollen ihm eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Als das Opfer stürzte, sollen sie einen Feuerwerkskörper direkt neben seinem Kopf zum Explodieren gebracht haben.

AUDIO: Prozess nach einem Raubüberfall gestartet (1 Min) Prozess nach einem Raubüberfall gestartet (1 Min)

Opfer will Angeklagten auf Fotos erkannt haben

Das Problem, die beiden mutmaßlichen Täter waren unbekannt. Einen der beiden will die Staatsanwaltschaft nun aber identifiziert haben: Sie hat einen 24-Jährigen vor Gericht gebracht, den das Opfer auf Fotos der Polizei erkannt haben will.

Angeklagter bestreitet am Tatort gewesen zu sein

Der Angeklagte jedoch behauptet, in der fraglichen Nacht in Wilhelmsburg gewesen zu sein, wo er wohnt. Eine Telefonnummer, die der Täter dem Opfer beim gemeinsamen Feiern gegeben haben soll, gehört dem Angeklagten auch nicht. In dem Prozess sollen nun weitere Zeugen geladen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.01.2022 | 17:00 Uhr