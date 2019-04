Stand: 23.04.2019 11:39 Uhr

22-Jährige getötet: Polizei nimmt Nachbarn fest

Nach dem Tod einer 22-Jährigen in Hamburg-Eimsbüttel hat die Polizei am Dienstag einen 34 Jahre alten Mann festgenommen. Nach Angaben der Beamten steht er im Verdacht, die junge Frau getötet zu haben.

Tödlicher Nachbarschaftsstreit NDR 90,3 - 23.04.2019 12:00 Uhr Eine 22-Jährige ist nach einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Eimsbüttel tot aufgefunden worden. Die Polizei nahm einen 34-jährigen Nachbarn fest. Ingmar Schmidt berichtet.







Schreie und Gepolter im Haus

Zuvor hatte es offenbar Streit in dem Mehrfamilienhaus in der Amandastraße gegeben. Nachbarn hatten in der Nacht zu Dienstag Schreie und Gepolter gehört und den Notruf gewählt. Einsatzkräfte entdeckten vor dem Haus die am Boden liegende blutende 22-Jährige Frau und begannen mit der Wiederbelebung. Im Krankenhaus erlag sie ihren Verletzungen, die ihr offenbar durch "stumpfe Gewalt" beigefügt worden waren.

Die Polizei nahm den 34-jährigen Nachbarn fest. Es sollen auch weitere Hausbewohner an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

