Stand: 12.01.2025 19:41 Uhr 21 Menschen in Hamburg in Sicherheitsverwahrung

In Hamburg sind zurzeit 21 Menschen in Sicherungsverwahrung - davon laut Justizbehörde 7 aus Schleswig-Holstein. Die Gesamtzahl bewegt sich damit auf ähnlichem Niveau wie in den Vorjahren: 2021 und 2022 waren jeweils 23 Menschen in der Sicherungsverwahrung - nur 2023 war die Zahl niedriger. Die Sicherungsverwahrung schließt sich an die Strafhaft an. Zweck ist, gefährliche Täter zu bessern und die Allgemeinheit zu schützen.

