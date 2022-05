Stand: 15.05.2022 20:54 Uhr 19-Jähriger durch Stich verletzt und ausgeraubt

Drei unbekannte Männer sollen einen 19-Jährigen überfallen und mit einem Messer verletzt haben. Laut Angaben der Polizei vom Sonntag war der junge Mann am Freitagabend am Stadtparksee unterwegs, als die Männer ihn zu Boden stießen mit einem Messer bedrohten und zur Herausgabe seiner persönlichen Sachen aufforderten. Sie sollen den 19-Jährigen mehrfach getreten, geschlagen und auch in den Rücken gestochen haben. Die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 15.05.2022 19:30

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.05.2022 | 19:30 Uhr