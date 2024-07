Stand: 12.07.2024 16:43 Uhr Unfall in Hohenfelde: Mann von Bus angefahren und verletzt

In Hamburg ist am Dienstagnachmittag ein Mann von einem Bus angefahren und verletzt worden. Der 34-Jährige stieg in der Lübecker Straße aus seinem Auto aus, offenbar ohne auf den heranfahrenden HVV-Bus zu achten. Der Busfahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Mann. Der 34-Jährige wurde mit einem gebrochenen Bein in die Klinik gebracht. Seine Frau erlitt einen Schock und wurde auch von Rettungskräften versorgt.

