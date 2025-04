Stand: 23.04.2025 13:32 Uhr 12 Dinge, die ihr in Schleswig-Holstein gemacht haben müsst

Eure Bucket List, was ihr in Schleswig-Holstein auf keinen Fall verpassen solltet!

Ob Kiel, Lübeck oder Flensburg, ob Nordsee, Ostsee oder Nord-Ostsee-Kanal: Schleswig-Holstein hat viel zu bieten. Ihr habt also die Qual der Wahl: Was wollt ihr unternehmen, wenn ihr einen Trip durch Schleswig-Holstein macht? Hier kommen 12 Ideen:

1. Kieler Woche

An der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins dürft ihr natürlich nicht einfach so vorbeifahren. Das gilt besonders, wenn gerade Kieler Woche ist. Die Kieler Woche gilt als eines der größten und schönsten Segelereignisse der Welt. Nicht nur auf dem Wasser, sondern auch an Land ist vieles los. Ihr könnt Schiffe bewundern, an zahlreichen Bühnen Livemusik hören und es euch kulinarisch an den vielen Getränke- und Fressbuden gut gehen lassen.



2. Segeberger Kalkberghöhle

Die Kalkberghöhle in Bad Segeberg beheimatet ein über 2.000 Meter langes Höhlensystem und ist damit die zweitlängste Gipshöhle Deutschlands. Außerdem gilt das Felslabyrinth als Fledermausquartier - rund 24.000 Fledermäuse sollen hier leben. Neben normalen Führungen durch die Kalkberg-Höhle gibt es auch Fledermaus-Nachtwanderungen mit Ultraschall-Detektoren. Na, wer traut sich?

3. Karl-May-Spiele

Wo wir schon in Bad Segeberg und an den Kalkberg-Felsen sind: Wie wäre es mit den Karl-May-Spielen? Spannung und Stunts sind inklusive!

4. Seehundstation Friedrichskoog

Die Seehundstation Friedrichskoog ist eine Aufnahmestelle für verlassene oder verletzt aufgefundene Seehunde und Robben. Alljährlich landen hier zwischen 200 und 300 Robbenbabys. Meist handelt es sich um Jungtiere, die von ihrer Mutter getrennt wurden, oder um verletzte Seehunde, die an den schleswig-holsteinischen Nordseestränden gefunden wurden. Einige Tiere werden hier aufgepeppelt und wieder ausgewildert, andere leben dauerhaft in der Seehundstation, weil sie in der freien Natur nicht überleben würden. Für Besucher gibt es die Möglichkeit, sich vor Ort über die Tiere zu informieren und sie kennenzulernen.

5. Hochseeinsel Helgoland

Ein unterirdischer Bunker, Kegelrobben, Lummensprung und zollfreies Einkaufen: Helgoland ist in vielerlei Hinsicht einmalig. Der berühmteste Ort der Insel ist die Kante im Nordwesten, von der aus man die Lange Anna bewundern kann - einen 47 Meter hohen Felsen, der durch die starke Brandung von der Insel getrennt wurde.

Wie wäre es mit einem Tagesausflug auf die Hochseeinsel? Fähren fahren in Schleswig-Holstein zum Beispiel von Büsum oder von der Insel Amrum. Alternativ könnt ihr, wenn ihr eh in der Ecke seid, auch von Hamburg nach Helgoland fahren.

6. Hansa Park

Wer nach der Hochseefahrt noch nicht genug Action hatte, kann sich im Hansa Park in Sierksdorf an der Ostsee noch in Nessie, die Flucht von Novgorod und Co. trauen. Achtet nur darauf, dass ihr fit seid und Zeit mitbringt - laut dem Hansa Park warten mehr als 125 Attraktionen auf euch.

6. Segeln oder surfen in St. Peter Ording

Ab nach SPO! Die Gemeinde an der Nordsee bietet einen endlos langen Strand und ist besonders bei Seglern und Surfern beliebt. Ob ihr einfach nur zuschauen oder euch selbst aufs Wasser wagen wollt: Hier lässt es sich richtig gut abschalten! Wer statt Wasser lieber festen Boden unter den Füßen hat, kann in St. Peter Ording übrigens auch strandsegeln!

7. UNESCO Welterbestadt Lübeck

Durchs Holstentor gehen, in der Stadt shoppen, im Seebad Travemünde flanieren: Auch Lübeck ist immer eine Reise wert! Nicht vergessen: Lübecker Marzipan naschen!

8. Wikinger Museum Haithabu

Die Wikinger und ihre Kultur faszinieren viele Menschen. In Haithabu bei Schleswig zeigt das Wikinger-Museum, wie die Nordmänner vor rund 1.000 Jahren gelebt haben. Haithabu war die südlichste Siedlung der Wikinger und im 10. Jahrhundert das wichtigste Handelszentrum im Ostseeraum. Im Jahr 1066 wurde der Ort überfallen und zerstört. Seit 1900 finden Archäologen auf dem Gelände immer wieder Werkzeuge, Schmuck und Alltagsgegenstände aus der Wikingerzeit. Im Wikinger Museum Haithabu könnt ihr auf Zeitreise gehen und die Fundstücke entdecken.

9. Nord-Ostsee-Kanal

Große Frachter, kilometerlange Brücken: Der Nord-Ostsee-Kanal darf auf eurer Bucket List nicht fehlen! Der Kanal, der Seeleuten als Abkürzung durch das schleswig-holsteinische Binnenland zwischen Kiel und Brunsbüttel dient, hat sich mittlerweile zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt. Ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß: Der Nord-Ostsee-Kanal bietet tolle Ausblicke und die Uferbereiche viele Cafés sowie Restaurants.

10. Im Watt wandern

Ein Klassiker, den ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet. Barfuß mitten auf dem Meeresgrund stehen, um euch herum ein paar Wattwürmer, zwischen den Zehen der Schlick: Eine Wattwanderung an der Nordsee ist ein tolles Erlebnis! An einigen Orten könnt ihr sogar von Insel zu Insel laufen - zum Beispiel zwischen Föhr und Amrum. Aber Achtung: Unerfahrene Wattwanderer sollten nicht auf eigene Faust losziehen.

11. Hotdogs an der dänischen Grenze

Wenn ihr in der Grenzregion zwischen Deutschland und Dänemark unterwegs seid, solltet ihr es euch nicht entgehen lassen, an einem der Imbisswagen - den Pølsevogn - einen leckeren Hotdog zu essen. Merke: Wer einen Fransk Hotdog bestellt, bekommt eine beliebte Abwandlung des klassischen Hotdogs, bei dem die Wurst in einem in der Mitte ausgehöhlten Baguette steckt. Kleckert weniger - was euch besser schmeckt, müsst ihr allerdings selbst entscheiden.

12. Regionale Küche genießen

Wer jetzt Hunger bekommen hat, dem sei gesagt: Kulinarisch hat Schleswig-Holstein noch viel mehr zu bieten! Ob in Husum, Eckernförde, Flensburg, Schleswig oder ganz woanders: Regionale Restaurants und Buden laden zum Probieren ein. Wie wäre es mit Labskaus - oder mit einem leckeren Fischbrötchen auf die Hand? Guten Appetit und einen schönen Urlaub!

