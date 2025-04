Stand: 23.04.2025 13:27 Uhr 12 Dinge, die ihr in Hamburg gemacht haben müsst

Eure Bucket List, was ihr in Hamburg auf keinen Fall verpassen solltet!

Alster oder Elbe? Elphi oder Michel? Stadtpark oder Planten un Blomen? Ihr habt bei einem Trip nach Hamburg und Umgebung die Qual der Wahl. Hier kommen 12 Ideen:

1. Fischbrötchen essen an den Landungsbrücken

Nirgendwo in Hamburg schmeckt ein Fischbrötchen so gut wie bei diesem Ausblick. Dazu das Kreischen der Möwen - perfekt! Wenn ihr danach einen Verdauungsspaziergang braucht, könnt ihr natürlich über die Promenade flanieren - oder ihr lauft durch den Alten Elbtunnel!

2. Mit der Fähre an den Elbstrand fahren

Sagten wir schon, dass Hamburg sich an vielen Orten einfach nur nach Urlaub anfühlt? Dieser Ort hat darauf sicherlich einen großen Einfluss: der Elbstrand in Övelgönne!

Schon der Weg dorthin kann zu einem echten Erlebnis werden: Von den Landungsbrücken könnt ihr mit der Fähre nach Övelgönne fahren - und zwar zum normalen ÖPNV-Tarif! Am Elbstrand angekommen könnt ihr euch in Cafés oder Restaurants treiben lassen oder euch eben an den Strand setzen und den Blick auf Kräne und die vorbeifahrenden Container-Riesen genießen.

3. Auf den Michel steigen

452 Stufen, die euch auf 82 Meter Höhe bringen und einen unvergesslichen Blick über die Stadt bieten: Wenn ihr hoch hinaus wollt, könnt ihr dazu zum Beispiel den Kirchturm des Michels nutzen. Wer sich die Stufen nicht zutraut, kann ab dem ersten Stock auch einen Aufzug nehmen. Wenn ihr schon da seid, könnt ihr euch das Hamburger Wahrzeichen natürlich auch von innen anschauen.

Eine andere Möglichkeit, einen tollen Blick über die Stadt zu bekommen, ist die Aussichtsplattform der Elbphilharmonie. Euer Trip, eure Wahl!

4. Um die Alster joggen oder spazieren

Die Laufstrecke um die Außenalster ist bei Einheimischen sehr beliebt. Die 7,4 Kilometer lange Strecke zieht sich mitten in der Stadt durch Grünanlagen, mit Blick auf See und Segelboote. Wenn ihr auch im Urlaub euren Auslauf braucht, probiert es doch mal aus! Was ihr dabei beachten solltet, erfahrt ihr hier. Wenn Joggen nicht so euer Ding ist, ist es natürlich auch erlaubt, gemütlich zu schlendern!

5. Die Alsterkanäle per Kanu oder SUP entdecken

Die Alster ist viel mehr als Binnen- und Außenalster - die Alsterkanäle schlängeln sich quer durch die Stadt. Leiht ihr euch zum Beispiel in Winterhude oder Eppendorf ein Boot oder ein SUP-Board, könnt ihr nach Belieben paddeln und sowohl belebte Parks und krasse Villen entdecken als auch durch einsame und verwunschene Gegenden schippern. Für einen schönen Sommertag auf jeden Fall genau das Richtige!

6. Im Dunkeln auf der Reeperbahn butschern

Willkommen in Hamburgs Party- und Rotlichtviertel! Auf fast einem Kilometer Länge findet ihr Clubs, Kneipen, Theater und Shops. Am Tag erscheint die Reeperbahn samt Großer Freiheit, Hamburger Berg und Hans-Albers-Platz relativ ruhig - doch nachts leuchtet und schallt es von überall!

7. Cornern in der Schanze

Etwas gechillter, aber teils genauso feucht-fröhlich geht es abends im Schanzenviertel zu. Dort könnt ihr es euch in kleinen süßen Restaurants, Bars und Kneipen gut gehen lassen. Alternativ ist im Sommer auch auf dem Bürgersteig eine Menge los - einfach im Supermarkt oder im Späti ein Bier oder eine Limo auf die Hand holen und euch dazu gesellen.

8. Ein Fußballspiel besuchen

Egal, ob ihr euch für ein Spiel des HSV oder ein Match auf St. Pauli entscheidet: Ein Fußballspiel in Hamburg mitzuerleben, ist sogar für Nicht-Fußball-Fans ein echtes Erlebnis. Also: Wurst in die eine Hand, Bier in die andere - und dann einfach von der Stimmung treiben lassen!

9. Blankenese entdecken

Wart ihr schon mal im Treppenviertel in Blankenese? Nein? Dann solltet ihr das bei eurem nächsten Hamburg-Besuch unbedingt nachholen! Das Viertel in dem Luxus-Stadtteil zeichnet sich durch verwinkelte Gassen, wunderschöne Häuser und viele Stufen aus - und das direkt an der Elbe. Da kommt Urlaubsfeeling auf!

10. Auf den Fischmarkt gehen

Mehr als 300 Jahre gibt es ihn schon - aus gutem Grund! Der Fischmarkt in Hamburg hat eine ganz besondere Atmosphäre. Sonntagsmorgens zwischen 5 und 9.30 Uhr treffen hier feiernde Nachteulen auf Frühaufsteher, um zu schlendern und Fisch, Obst, Gemüse, Blumen oder Souvenirs zu shoppen. Seit Kurzem ebenfalls wieder mit dabei: die Marktschreier!

11. Durch die Speicherstadt spazieren

Die Speicherstadt ist das größte Lagerhausensemble der Welt. Es erstreckt sich auf etwa 26 Hektar zwischen Baumwall und Oberhafen. Historische Gebäude treffen hier auf teils moderne Architektur und süße Brücken. Seit 2015 ist die Speicherstadt zusammen mit dem Kontorhausviertel inklusive Chilehaus Deutschlands 40. UNESCO-Weltkulturerbe.

12. Eine Eventstätte besuchen

... denn davon gibt es in Hamburg eine ganze Menge! Ob Miniaturwunderland, Hamburg Dungeon, Dialog im Dunkeln, Schwarzlicht-Minigolf, Museumsschiffe, Konzerte, Theaterstücke oder Musicals: In Hamburg muss wirklich niemandem langweilig werden - nicht einmal, wenn das hanseatische Wetter zuschlägt.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 08.04.2022 | 07:00 Uhr